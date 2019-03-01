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Бермудський трикутник для РФ: Клімкін про Чорне море

Росії не вдасться перетворити Чорне і Азовське моря на свої внутрішні води, вважає Міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Бермудський трикутник для РФ: Клімкін про Чорне море

Клімкін наголосив,  на необхідності забезпечення Росією свободи судноплавства в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці для України.

– Чорне море ніколи не буде належати російському режимові, насправді воно стане для нього Бермудським трикутником, – сказав глава МЗС.

Політик стверджує, що протистояти Росії треба комплексно.

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– Ми обов’язково повернемо Крим. Для цього потрібно бути сильними економічно і безпеково. Якщо протидіяти, то тільки комплексно. Малоефективним є метод окремої відповіді, тому діяти треба разом, –  пояснив Клімкін.

Дипломат зазначає, що Росія забороняє свободу мореплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Вона атакує наші кораблі і захоплює полонених. Тому для нашої країни пріоритетом є  звільнення усіх полонених.

Нагадаємо, Україна зможе повернути окупований Крим тільки, якщо розвиватиме безпеку і економіку держави.

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