Модернизированный танк Т-80БВ получил тепловизионный прицел и новую систему навигации.

Боевые характеристики украинского танка Т-80БВ, который серийно поставляется в украинскую армию, были улучшены мастерами Харьковского бронетанкового завода.

Во время модернизации на Т-80БВ установили тепловизионный прицел и новую систему навигации, пишет Укроборонпром.

Благодаря тепловизору танк может наводить огонь из 125-мм пушки при любой погоде и в любое время суток.

Теперь машина может в режиме онлайн передавать данные о своем местонахождении, которые надежно зашифрованы.

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Также на Т-80БВ установлена новая динамическая защита, которая выдерживает удар из современных противотанковых средств поражения.

К слову, ранее украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64.

Фото: Укроборонпром