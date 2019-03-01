Модернізований танк Т-80БВ отримав тепловізійний приціл і нову систему навігації.

Бойові характеристики українського танка Т-80БВ, який серійно поставляється в українську армію, були покращені майстрами Харківського бронетанкового заводу.

Під час модернізації на Т-80БВ встановили тепловізійний приціл і нову систему навігації, пише Укроборонпром.

Завдяки тепловізору танк може наводити вогонь з 125-мм гармати за будь-якої погоди і в будь-який час доби.

Тепер машина може в режимі онлайн передавати дані про своє місцезнаходження, які надійно зашифровані.

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Також на Т-80БВ встановлено новий динамічний захист, який витримує удар із сучасних протитанкових засобів ураження.

До слова, раніше українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64.

Фото: Укроборонпром