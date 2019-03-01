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Как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины

Все украинцы, которые живут за границей и находятся на консульском учете, а таких  полмиллиона, автоматически попадут в список избирателей в день выборов. Для этого только надо заранее проверить, где вы сможете проголосовать и с какими документами.

До 8 миллионов украинцев на момент президентских выборов будут за рубежом. Это и работники, и студенты, и туристы или люди в командировке. Однако это вовсе не означает, что все они будут лишены возможности проголосовать. Все реально, если стать на консульский учет и позаботиться о своем долге заранее.

Первая и основная рекомендация – это быть проактивными и заблаговременно проверить наличие в реестре избирателей, узнать четко, где ваш избирательный участок, куда надо будет прибыть с паспортом, это внутренний или заграничный, или служебный.

Заробитчане не слишком спешат по нескольким причинам. Многие работают нелегально. Стать на учет – значит, преодолеть немалую дорогу минимум дважды – до выборов, в тот день, а если будет второй тур, то еще раз.

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В то же время в ЦИК гарантируют, миллионами голосов никто не воспользуется. И напоминают об уголовной ответственности за фальсификацию выборов до 7 лет тюрьмы.

К слову, Факты ICTV писали пошаговую инструкцию о том, как проголосовать украинцам не по месту регистрации.

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