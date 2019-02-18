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Как проходят выборы в Украине: 1477 заявлений о нарушениях, открыто 61 производство

Все правоохранительные органы Украины во время выборов 2019 будут работать совместно и четко придерживаться законодательства и Конституции. К честной кампании силовики призвали и кандидатов в президенты и политические партии.

Нарушений избирательного законодательства уже почти полторы тысячи, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, от старта кампании в Национальную полицию уже поступило 1477 заявлений и сообщений, большинство из них о незаконной агитации и о подкупе избирателей.

Правоохранители уже начали 61 уголовное производство и составили 306 протоколов об административных нарушениях.

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Особая опасность – возможность внутреннего, или внешнего вмешательства в работу сервера ЦИК – и над этим вопросом силовики сейчас тоже активно работают.

Напомним, Россия активизировала своих агентов, а также пропаганду в СМИ накануне выборов президента в Украине.

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