Онлайн-голосування на виборах в Україні необхідно впроваджувати через 5-10 років.
На даному етапі Україна ще не готова до впровадження системи онлайн-голосування, вважає міністр юстиції Павло Петренко.
– Я прихильник всіляких онлайн-сервісів, але на даному етапі, і в зв’язку з тими викликами, які ми маємо зараз, таке рано вводити, – цитують міністра Українські новини.
На його думку, в найближчі роки необхідно голосувати, використовуючи паперові бюлетені.
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Нагадаємо, як проголосувати на виборах 2019 за межами України.
Фото: Arnaud Jaegers on Unsplash
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