PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вибори 2019: Україна не готова до онлайн-голосування

Онлайн-голосування на виборах в Україні необхідно впроваджувати через 5-10 років.

Коли президентські вибори в Україні 2019

На даному етапі Україна ще не готова до впровадження системи онлайн-голосування, вважає міністр юстиції Павло Петренко.

– Я прихильник всіляких онлайн-сервісів, але на даному етапі, і в зв’язку з тими викликами, які ми маємо зараз, таке рано вводити, – цитують міністра Українські новини.

На його думку, в найближчі роки необхідно голосувати, використовуючи паперові бюлетені.

ДивітьсяЯк проходять вибори в Україні: 1477 заяв про порушення, відкрито 61 провадження

Нагадаємо, як проголосувати на виборах 2019 за межами України.

Фото: Arnaud Jaegers on Unsplash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019: почалися перевірки виборчих дільниць
Садовий зняв свою кандидатуру. Як це вплине на рейтинг Гриценка
Реформатор, господарник або новатор: хто може очолити уряд після виборів
Вибори 2019: Дмитро Гнап теж зняв свою кандидатуру
Як проголосувати на виборах 2019 за межами України
Зміни з 1 березня 2019: підвищення пенсій і старт виплат субсидій грошима
Загострення на Донбасі не вплине на вибори – екс-посол США
Імпічмент і право на зброю: що обіцяють кандидати в президенти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка