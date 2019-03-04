Світлана з позивним Вітерець, яка вважалася народним “героєм ЛДНР” перейшла на бік України.

Жінка, яка воювала на боці бойовиків і вважалася “героєм Новоросії”, перейшла на бік України, написав журналіст Андрій Цаплієнко в Facebook.

– Незважаючи на високу військову посаду, кар’єру, гроші і почесті, жінка вирішила перейти на бік України. За дивним збігом – відразу після того, як хтось підірвав відразу вісім танків бойовиків, що стояли рядком на полігоні, – написав Цаплієнко.

До слова, жінка погоджується працювати з українською контррозвідкою і свідчити під час Гаазького трибуналу.

Факти ICTV очікують відповіді і підтвердження інформації від ГУР Міноборони України.

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Світлана Дрюк з позивним Вітерець – 40-річна уродженка Донбасу. Вона була командиром єдиного жіночого танкового екіпажу бойовиків “ДНР”.

Світлана навіть встигла стати прообразом для головної героїні пропагандистського фільму “Ополченочка”. Прем’єра стрічки була запланована на 9 травня 2019 року.

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