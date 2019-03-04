В 2018 году выплаты за 1 день больничного выросли на 31,9% по сравнению с прошлым годом и составляют 224,4 грн.

Общие расходы Фонда социального страхования Украины увеличились почти на 1,7 млн грн (27,7%) по сравнению с 2017 годом и превысили 7,74 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

– Увеличение среднего размера пособия по временной потере трудоспособности связано с ростом минимальной зарплаты, а также общим ростом оплаты труда, – объясняю в фонде.

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Количество дней нетрудоспособности, оплаченных за счет средств ФССУ, в 2018 году выросли на 5,7% по сравнению с 2017 годом и составил около 37,8 млн дней.

К слову, автоматическая индексация пенсий с 1 марта гарантирует повышение выплат всем пенсионерам, без исключений.