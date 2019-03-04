У 2018 році виплати за 1 день лікарняного зросли на 31,9% у порівнянні з минулим роком і становлять 224,4 грн.

Загальні витрати Фонду соціального страхування України збільшилися майже на 1,7 млрд грн (27,7%) у порівнянні з 2017 роком і перевищили 7,74 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

– Збільшення середнього розміру допомоги по тимчасовій втраті працездатності пов’язано з ростом мінімальної зарплати, а також загальним зростанням оплати праці, – пояснюю у фонді.

Читайте: Як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню

Кількість днів непрацездатності, оплачених за рахунок коштів ФССУ, в 2018 році зросли на 5,7% в порівнянні з 2017 роком і становило близько 37,8 млн днів.

До слова, автоматична індексація пенсій з 1 березня гарантуєпідвищення виплат усім пенсіонерам, без винятків.