Неделя в Украине будет теплой – местами до +16, однако до четверга будут дожди.

Прогноз погоды на неделю, с 5 по 7 марта, публикует Укргидрометцентр.

Во вторник, 5 марта, сильные дожди ожидаются на западе и севере Украины. На остальной территории – сухо и солнечно.

Рекордные +16 синоптики обещают на юге, на западе и в центре – местами до +11.

В северных областях +9, на востоке – от 7 до 9 выше нуля.

В Киеве дождь, ночью 2-4, а днем ​​7-9 градусов тепла.

На среду, 6 марта, осадки в виде дождей прогнозируют в западных и южных областях.

На юге – от 12 до 14 градусов тепла, на западе и в центре – от 7 до 11 выше нуля.

В северных областях до +9, на востоке +8.

В столице без осадков, ночью +4, днем ​​до +9.

В четверг, 7 марта, дожди прекратятся на всей территории Украины, заметно потеплеет, но ночью еще будут заморозки.

Теплее всего на западе – местами до +15, на юге +12, на градус ниже в центре, до +10 на севере.

И только на востоке будет довольно прохладно по сравнению с другими регионами – до +5.

В Киеве сухо, ночью -1 +1, днем ​​7-9 выше нуля.

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К слову, 8 марта ожидается относительно теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.