В марте не придет долгожданное весеннее тепло, будут ночные заморозки и сильный ветер.

До 20 марта в Украине будет преобладать холодная ветреная погода. Выше 10-12 градусов тепла столбик термометра не покажет, а ночью и вовсе будут заморозки до -10 градусов.

Об этом сообщают Факты.

При этом небо практически все время будет затянуто тучами и будет идти дождь со снегом. Вообще март будет богат дождями.

Первая неделя месяца начнется с осадков, а температура будет достаточно теплой – днем до +12 градусов.

На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла, ночью заморозков не предвидеться.

На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс.

А после 26 марта в Украину и вовсе вернется морозная погода, ночью будут заморозки до -7 градусов.

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К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна придет в Украину только в апреле.