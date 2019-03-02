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Факты / Украина

Погода на 8 марта в Украине (КАРТА)

На 8 марта в Украине будет относительно тепло, но пасмурно, местами возможны дождь или снег.

Погода в Украине

Погоду на 8 марта публикует pogoda.meta.ua.

Ужгород – облачно, до +9.

Львов – без осадков, 7 выше нуля.

Днепр – пасмурно, 9 градусов тепла.

Одесса – возможен дождь, +12.

Донецк – облака, +10.

Киев – пасмурно, от 2 до 7 градусов тепла.

Читайте: Зима не отступит! Прогноз погоды на март

К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна придет в Украину только в апреле.

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