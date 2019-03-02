На 8 марта в Украине будет относительно тепло, но пасмурно, местами возможны дождь или снег.
Погоду на 8 марта публикует pogoda.meta.ua.
Ужгород – облачно, до +9.
Львов – без осадков, 7 выше нуля.
Днепр – пасмурно, 9 градусов тепла.
Одесса – возможен дождь, +12.
Донецк – облака, +10.
Киев – пасмурно, от 2 до 7 градусов тепла.
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К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна придет в Украину только в апреле.
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