Тиждень в Україні буде теплим – місцями до +16, проте до четверга йтимуть дощі.

Прогноз погоди на тиждень, з 5 по 7 березня, публікує Укргідрометцентр.

У вівторок, 5 березня, сильні дощі очікуються на заході та півночі України. На решті території – сухо та сонячно.

Рекордні +16 синоптики обіцяють на півдні, на заході та у центрі – місцями до +11.

У північних областях +9, на сході – від 7 до 9 вище нуля.

У Києві дощ, вночі 2-4, а вдень 7-9 градусів тепла.

На середу, 6 березня, опади у вигляді дощі прогнозують у західних та південних областях.

На півдні – від 12 до 14 градусів тепла, на заході та у центрі – від 7 до 11 вище нуля.

У північних областях до +9, на сході +8.

У столиці без істотних опадів, вночі +4, вдень до +9.

У четвер, 7 березня, дощі припиняться на всій території України, помітно потеліпшає, але вночі ще будуть заморозки.

Найтепліше на заході – місцями до +15, на півдні +12, на градус нижче у центрі, до +10 на півночі.

І лише на сході буде доволі прохолодно у порівнянні з іншими регіонами – до +5.

У Києві сухо, вночі -1 +1, вдень 7-9 вище нуля.

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До слова, 8 березня збережеться відносно тепла погода з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу.