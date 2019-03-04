6 марта состоится заседание Совета национальной безопасности относительно рассмотрения вопроса деятельности и реформирования Укроборонпрома.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание СНБО, чтобы рассмотреть вопросы деятельности и реформирования Укроборонпрома. Заседание состоится в среду, 6 марта.

Об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

– Мы уже давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиления прозрачности его деятельности. Расширение правительственного, парламентского и общественного контроля. Утром поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить это заседание предварительно на среду, – сказал Порошенко.

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Напомним, руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО обвиняют в миллионных сделках с оружием.