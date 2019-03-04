PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Президент созывает СНБО по реформированию Укроборонпрома

6 марта состоится заседание Совета национальной безопасности относительно рассмотрения вопроса деятельности и реформирования Укроборонпрома.

Президент созывает СНБО по реформированию Укроборонпрома

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание СНБО, чтобы рассмотреть вопросы деятельности и реформирования Укроборонпрома. Заседание состоится в среду, 6 марта.

Об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

– Мы уже давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиления прозрачности его деятельности. Расширение правительственного, парламентского и общественного контроля. Утром поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить это заседание предварительно на среду, – сказал Порошенко.

Читайте: Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского

Напомним, руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО обвиняют в миллионных сделках с оружием.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского
Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Порошенко поручил повысить доплаты на передовой: сколько получат военные
Порошенко приказал возобновить работу аэропорта в Мариуполе
Тепловизор и навигация онлайн: для армии модернизировали танки Т-80БВ
Хищения в оборонке: Рада поручила ВСК провести расследование
Импичмент и право на оружие: что обещают кандидаты в президенты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка