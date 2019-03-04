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Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского

Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.

Олег Гладковський

Глава государства уволил сегодня Олега Гладковского, фамилия которого фигурирует в скандальном расследовании Bihus.Info о  хищениях в оборонном секторе.

– Сегодня утром перед вылетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, – написал Порошенко в Twitter.

По его словам, Гладковский также уволен с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

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Напомним, журналисты из команды BIHUS.info опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе. В частности, речь идет о сыне Олега Гладковского – Игоре Гладковском, который якобы организовал контрабанду запчастей из РФ. Факты ICTV собрали все, что об этом известно.

Фотоua1.com.ua

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