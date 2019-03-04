6 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки щодо розгляду питання діяльності й реформування Укроборонпрому.
Президент України Петро Порошенко доручив підготувати засідання РНБО, щоб розглянути питання діяльності й реформування Укроборонпрому. Засідання відбудеться у середу, 6 березня.
Про це він повідомив на засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області.
– Ми вже давно планували засідання РНБО з питанням реформування Укроборонпрому та посилення прозорості його діяльності. Розширення урядового, парламентського та суспільного контролю. Зранку доручив Секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу, – сказав Порошенко.
Читайте: Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського
Нагадаємо, керівництво Укроборонпрому та одного з членів РНБО звинувачують у мільйонних оборудках зі зброєю.