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Президент скликає РНБО щодо реформування Укроборонпрому

6 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки щодо розгляду питання діяльності й реформування Укроборонпрому.

Президент скликає РНБО щодо реформування Укроборонпрому

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати засідання РНБО, щоб розглянути питання діяльності й реформування Укроборонпрому. Засідання відбудеться у середу, 6 березня.

Про це він повідомив на засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області.

– Ми вже давно планували засідання РНБО з питанням реформування Укроборонпрому та посилення прозорості його діяльності. Розширення урядового, парламентського та суспільного контролю. Зранку доручив Секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу, – сказав Порошенко.

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Нагадаємо, керівництво Укроборонпрому та одного з членів РНБО звинувачують у мільйонних оборудках зі зброєю.

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