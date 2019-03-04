Задержание, обыск, суд. Для начальника Генштаба при Януковиче Владимира Заманы понедельник не задался с самого утра. Пока он читает обвинения, главный военный прокурор Матиос рассказывал журналистам, за что взяли генерала.

Речь идет о 2014-ом году и событиях, предшествовавшие аннексии Крыма. Проще говоря, Замана обвиняют в государственной измене.

Сам генерал все отвергает. Говорит, что в январе-феврале о российском плане захвата украинского полуострова в Генштабе не знали.

Когда на украинском полуострове появились зеленые человечки, Замана уже несколько недель не занимал должность начальника Генштаба. 19-го февраля 2014-го года Янукович уволил генерала. Вроде из-за того, что тот отказался вводить войска в Киев и применить армию против Майдана.

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Но прокуратура считает, что в марте 14-го не было сопротивления агрессору именно из-за неудовлетворительного состояния украинских вооруженных сил. И это вина Заманы.

Замана говорит, что выполнял свои обязанности в рамках военных планов и оборонных доктрин, принятых политическим руководством страны.

Это дело со многими неизвестными, ведь армия до 2014-го из года в год сокращалось. При всех министрах и начальника Генштаба.

В свое оправдание Замана заявил, что в течение 5-ти лет, в отличие от других высокопоставленных силовиков, не убежал в Россию. Свидетельствовал в суде о госизмене Януковича. А в прошлом году Москва включила его в санкционный список.

Тем не менее, военная прокуратура и СБУ заявляют, что имеют достаточно доказательств относительно Заманы, чтобы пролить свет на аннексию Крыма и оккупацию отдельных районов Донбасса. Но у многих экспертов возник резонный вопрос: почему это дело всплыло именно сейчас?

Замана уверен, что это месть. В последнее время он дал несколько резонансных интервью, в которых рассказал, как сдавали Крым и почему не сопротивлялись русским.

В военной прокуратуре задержку объяснили проблемами с доступом к материалам дела.

Как бы то ни было, генерал Замана будет находиться под арестом как минимум до 27 марта. Обвинение по статье Государственная измена не предусматривает иной меры пресечения, кроме содержания под стражей.

К слову, Замана ответил на обвинения в госизмене.