Затримання, обшук, суд. Для начальника Генштабу часів Януковича Володимира Замани понеділок не задався з самого ранку. Поки він читає обвинувачення, головний військовий прокурор Матіос розповідав журналістам, за що взяли генерала.

Мова йде про 2014-й рік і події, що передували анексії Криму. Простіше кажучи, Заману звинувачують у державній зраді.

Сам генерал усе відкидає. Каже, що у січні-лютому про російський план захоплення українського півострова у Генштабі не знали.

Коли на українському півострові з’явились зелені чоловічки, Замана вже кілька тижнів не обіймав посаду начальника Генштабу. 19-го лютого 2014-го року Янукович звільнив генерала. Начебто через те, що той відмовився вводити війська до Києва і застосувати армію проти Майдану.

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Але прокуратура вважає, що у березні 14-го не було опору агресору саме через незадовільний стан українських збройних сил. І це провина Замани.

Замана каже, що виконував свої обов’язки в рамках військових планів та оборонних доктрин, ухвалених політичним керівництвом країни.

Це справа з багатьма невідомими, адже армія до 2014-го із року в рік скорочувалась. При всіх міністрах та начальниках Генштабів.

На своє виправдання Замана заявив, що протягом 5-ти років, на відміну від інших високопосадових силовиків, не втік до Росії. Свідчив на суді про держзраду Януковича. А торік Москва включила його у санкційний список.

Менше з тим, військова прокуратура та СБУ заявляють, що мають достатньо доказів стосовно Замани, щоб пролити світло на анексію Криму та окупацію окремих районів Донбасу. Але у багатьох експертів виникло резонне питання: чому ця справа виплила саме зараз?

Замана впевнений, що це помста. Останнім часом він дав декілька резонансних інтерв’ю, в яких розказав як здавали Крим і чому не чинили опору росіянам.

У військовій прокуратурі затримку пояснили проблемами з доступом до матеріалів справи.

Як би там не було, генерал Замана перебуватиме під арештом щонайменше до 27 березня. Обвинувачення за статтею Державна зрада не передбачає іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою.

До слова, Замана відповів на звинувачення у держзраді.