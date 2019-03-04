Укроборонпром в 7 раз переплатил за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России с помощью Игоря и Олега Гладковських, которые замешаны в коррупционном скандале.

Укроборонпром в 7 раз переплатил за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России с помощью Игоря и Олега Гладковських, которые замешаны в коррупционном скандале, говорится в новой части расследования Bihus.info.

В сюжете говорится, что Ан-26 сконструирован в Украине, но некоторые инструменты к нему завозили из России. По дороге в Украину цена на эти запчасти росла в разы.

За поставку запчастей отвечало предприятие концерна Укрспецэкспорт.

Официально приобрести детали у РФ Укрспецэкспорт не мог. Поэтому тогдашний руководитель предприятия, а сейчас директор Укроборонпрома Павел Букин обратился к посредникам – Жукову с Гладковским.

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По информации журналистов, семья Букина дружила с Жуковым. Они вместе планировали отдых во Франции стоимостью $60 тыс. Букин не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.

В 2016 году Букин просил Жукова не появляться в центральном офисе концерна.

Летом этого года Букин высылает Жукову перечень необходимых деталей-высотомеров и приблизительные суммы заказа на $800 тыс.

– Приборы российского производства поезде везут в Москву, там их оформляют и летом везут с Арабских Эмиратов, передают с одной фирмы на другую, а потом, превратив в бумагах на запчасти гражданского вертолета, везут в Киев. В Украину груз уже приходит отмытый, вроде как не русский. В Киеве его растамаживают как высотомеры и продают в Укроборонпром, – говорится в сюжете.

Укроборонпром покупал высотомеры в ООО АН Сервис, которую группа использовала для растаможки. В отчете указано, что заплатили 14 377 249, 99 грн за специмущесто. Это и есть те самые 6 высотомеров. На границе ООО АН Сервис растаможивал его за 11 845 877 грн.

Стоимость в 12 млн на таможне показали, чтобы цена в 14 млн в контракте не вызвала вопросов. На самом деле, цена в пять раз дешевле. В таможенной декларации в ОАЭ указана цена $90 тыс. Это менее 2,5 млн грн.

Город Шаржа, через который везли комлектующие – свободная экономическая зона, поэтому цену занижать не нужно было, поскольку таможенные платежи составили 0%.

В международной таможенной базе Import Genius указано, что из Москвы груз вылетал с ценой $84 тыс., что равняется около 2,3 млн грн. Это означает, что высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем Укроборонпром заплатил за них Гладковському-младшему.

Напомним, журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.