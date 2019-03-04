Укроборонпром у 7 разів переплатив за запчастини для військових транспортних літаків Ан-26 з Росії за допомогою Ігоря та Олега Гладковських, які замішані у корупційному скандалі.

Укроборонпром у 7 разів переплатив за запчастини для військових транспортних літаків Ан-26 з Росії за допомогою Ігоря та Олега Гладковських, які замішані у корупційному скандалі, йдеться в новій частині розслідування Bihus.info.

В сюжеті йдеться, що Ан-26 сконструйований в Україні, але деякі інструменти до нього завозили з Росії. По дорозі в Україну ціна на ці запчастини росла в рази.

За поставку запчастин відповідало підприємство концерну Укрспецекспорт.

Офіційно придбати деталі у РФ Укрспецекспорт не міг. Тому тодішній керівник підприємства, а зараз директор Укроборонпрому Павло Букін звернувся до посередників – Жукова з Гладковским.

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За інформацією журналістів, сім’я Букіна дружила з Жуковим. Вони разом планували відпочинок у Франції вартістю $60 тис. Букін не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок з Жуковим.

У 2016 році Букін просив Жукова не з’являтися в центральному офісі концерну.

Влітку цього року Букін висилає Жукову перелік необхідних деталей-висотомірів і приблизні суми замовлення на $800 тис.

– Прилади російського виробництва поїзді везуть до Москви, там їх оформляють і влітку везуть з Арабських Еміратів, передають з однієї фірми на іншу, а потім, перетворивши в паперах на запчастини цивільного вертольота, везуть в Київ. В Україну вантаж вже приходить відмитий, ніби як не російський. У Києві його розмитнюють як висотоміри і продають в Укроборонпром, – йдеться в сюжеті.

Укроборонпром купував висотоміри в ТОВ АН Сервіс, яку група використовувала для розмитнення. У звіті зазначено, що заплатили 14 377 249, 99 грн за спецмайно. Це і є ті самі 6 висотомірів. На кордоні ТОВ АН Сервіс розмитнював його за 11 845 877 грн.

Вартість у 12 млн на митниці показали, щоб ціна в 14 млн в контракті не викликала питань. Насправді, ціна в п’ять разів дешевше. У митній декларації в ОАЕ вказана ціна $90 тис. Це менше 2,5 млн грн.

Місто Шаржа, через яке везли комлектуючі-вільна економічна зона, тому ціну занижувати не потрібно було, оскільки митні платежі склали 0%.

У міжнародній митній базі Import Genius зазначено, що з Москви вантаж вилітав з ціною $84 тис., що дорівнює близько 2,3 млн грн. Це означає, що висотоміри коштували в 7 разів дешевше, ніж Укроборонпром заплатив за них Гладковському-молодшому.

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.