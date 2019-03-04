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Факты / Украина

Евросоюз продлил санкции против Януковича и его окружения

В Евросоюзе приняли решение продлить санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Віктор Янукович

Во время заседания Совета ЕС было принято решение о продлении санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его 11 соратников до 6 марта 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение принималось по процедуре А, то есть без обсуждения.

Одного из соратников Януковича исключили из санкционного списка, однако пока его имя не называют.

По информации СМИ, санкции могли снять с экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Известно имя одного из соратников Януковича станет после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

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К слову, в Конгресс США внесли резолюцию о введении санкций за убийство российского оппозиционера Бориса Немцова.

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