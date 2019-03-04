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Факти / Україна

Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і його оточення

В Євросоюзі вирішили продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича і його оточення ще на рік.

Віктор Янукович

Під час засідання Ради ЄС було прийнято рішення про продовження санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича і його 11 соратників до 6 березня 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення приймалося за процедурою А, тобто без обговорення.

Одного з соратників Януковича виключили зі списку санкцій, однак наразі його ім’я не називають.

За інформацією ЗМІ, санкції могли зняти з екс-глави адміністрації президента Андрія Клюєва. Відомо ім’я одного з соратників Януковича стане після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

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До слова, в Конгрес США внесли резолюцію щодо введення санкцій за вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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