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Факты / Украина

Прервали отпуска и собирают кровь: РФ в Донбассе готовится к боям

Российские оккупанты на Донбассе вызвали из отпусков личный состав и запретили увольняться из частей на неопределенный срок.

Прервали отпуска и собирают кровь: РФ в Донбассе готовится к боям

Российское оккупационное командование по приказу Кремля начало усиленную подготовку армии РФ на Донбассе к активизации боевых действий.

Для этого офицеры ВС РФ прервали отпуска для личного состава и запретили увольняться из частей.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

При этом Россия стала более активно пополнять подразделения на передовой боеприпасами и другим имуществом.

Также стало известно о приказе медицинским учреждениям в “ЛДНР” начать пополнение запасов крови. Для этого на сдачу крови на прошлой неделе согнали солдат РФ, работников “госучреждений” и студентов.

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К тому же на оккупированном Донбассе начата перепись населения с целью уточнения мобилизационных резервов.

Напомним, экс-посол США в Украине Джон Хербст объяснил, почему России не удастся повлиять на выборы президента Украины путем обострения ситуации на Донбассе.

Фото: Spencer Platt

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