В ответ на вражеские обстрелы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.

Видео уничтожение позиции боевиков из гранатомета Шмель опубликовал в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

– Только что была уничтожена огневая точка “Прыщ”. Еще одним прыщом стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего – просто адекватный ответ врагу! – написал он.

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К слову, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили четырех оккупантов и одного ранили.

Фото: скрин видео Юрий Москаленко