Російські окупанти на Донбасі викликали з відпусток особовий склад та заборонили звільнятися з частин на невизначений термін.

Російське окупаційне командування за наказом Кремля розпочало підсилено підготовку армії РФ на Донбасі до активізації бойових дій.

Для цього офіцери ЗС РФ перервали відпустки для особового складу та заборонили звільнятися з частин.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише УНІАН.

При цьому Росія стала більш активно поповнювати підрозділи на передовій боєприпасами та іншим майном.

Також стало відомо про наказ медичним закладам у “ЛДНР” розпочати поповнення запасів крові. Для цього на здачу крові протягом минулого тижня зігнали солдатів РФ, працівників “держустанов” та студентів.

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До того ж на окупованому Донбасі розпочато перепис населення з метою уточнення мобілізаційних резервів.

Нагадаємо, екс-посол США в Україні Джон Гербст пояснив, чому Росії не вдасться вплинути на вибори президента України шляхом загострення ситуації на Донбасі.

Фото: Spencer Platt