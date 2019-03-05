Сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.
Сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналистов из-за расследования о хищениях в оборонном секторе. Соответствующее дело зарегистрировано в Подольском районном суде Киева.
Иск был подан 4 марта, а его предметом указана защита чести, достоинства и деловой репутации.
Ответчиками в деле указаны журналист Денис Бигус, журналист-расследователь Леся Иванова и общественная организация ТОМ 14.
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К слову, в Укроборонпроме заявили, что в расследовании о капитальном ремонте самолетов Ан-26 есть признаки манипуляций.
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