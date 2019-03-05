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Факты / Украина

Сын Гладковского подал в суд на Бигуса

Сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Суд

Сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналистов из-за расследования о хищениях в оборонном секторе. Соответствующее дело зарегистрировано в Подольском районном суде Киева.

Иск был подан 4 марта, а его предметом указана защита чести, достоинства и деловой репутации.

Ответчиками в деле указаны журналист Денис Бигус, журналист-расследователь Леся Иванова и общественная организация ТОМ 14.

Читайте: Сын Гладковского ответил на обвинения в коррупции пародией на расследование

К слову, в Укроборонпроме заявили, что в расследовании о капитальном ремонте самолетов Ан-26 есть признаки манипуляций.

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