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Факты / Украина

Укроборонпром объяснил, что не так с расследованием о хищении в оборонке

В Укроборонпроме заявили, что информация о капитальном ремонте двух самолетов Ан-26 – это проявление заангажированной журналистики.

Укроборонпром

В госконцерне Укроборонпром заявили, что в расследовании касательно капитального ремонта самолетов Ан-26 имеются признаки манипуляций и заангажированной журналистики.

Согласно обнародованному комментарию, авторы сюжета решили не приводить точку зрения концерна, которая была предоставлена в ответ на их запрос.

В Укроборонпроме добавили, что информация о семикратном завышении цены на приборы для самолетов некорректна.

– В договоре с иностранным заказчиком была предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были быть заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года, – говорится в сообщении.

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У украинских авиапредприятий не было нужных приборов в наличии, а потому Укроборонпрому пришлось обратиться в компанию ООО АН-Сервис, которая согласилась поставить необходимые комплектующие.

Других случаев доставки подобных приборов в Украину не зафиксировано.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Укроборонпром в 7 раз переплатил за запчасти к самолетам Ан-26 с помощью Игоря и Олега Гладковских.

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