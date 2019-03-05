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Факты / Украина

Сын Гладковского ответил на обвинения в коррупции пародией на расследование

Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский записал свой ответ на расследование о хищениях в оборонном секторе.

Ігор Гладковський

Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский опубликовал в Facebook видео, в котором обсудил ситуацию с расследованием о хищениях в оборонном секторе.

По его словам, так называемое полотно “зеленка” (на заднем фоне) позволяет добавить к реальной информации фейк и ее уже нельзя будет отличить от правды.

Гладковский считает, что целью программы была дискредитация президента Петра Порошенко с помощью ряда фейков, целью для которых избрали первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

– Так вспомним же, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят “выписать люлей”, а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам, – подытожил Гладковский.

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К слову, президент Петр Порошенко созывает заседание СНБО, во время которого будет рассмотрен вопрос о реформировании Укроборонпрома.

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