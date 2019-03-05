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Факти / Україна

Син Гладковського подав до суду на Бігуса

Син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав до суду на журналіста Дениса Бігуса.

Суд

Син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подав до суду на журналістів через розслідування щодо розкрадання в оборонному секторі. Відповідна справа зареєстрована в Подільському районному суді Києва.

Позов був поданий 4 березня, а його предметом вказаний захист честі, гідності та ділової репутації.

Відповідачами у справі вказані журналіст Денис Бігус, журналіст-розслідувач Леся Іванова і громадська організація ТОМ 14.

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До слова, в Укроборонпромі заявили, що в розслідуванні щодо капітального ремонту літаків Ан-26 є ознаки маніпуляцій.

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