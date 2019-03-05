В новых вагонах Укрзализници будут стелить шумоизоляционные покрытие вместо привычных дорожек или линолеума.

Сплошное шумоизоляционные покрытия положат в 40 новых вагонах, которые получат с завода. Об этом заявил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов.

– Где красные ковры? В прошлом. Уже в марте мы получим 10 из 40 новых вагонов, а это полноценный поезд, – сказал Кравцов.

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В Укрзализныце отмечают, что не могут сразу заменить все ковры, потому что цена слишком большая и более легко делать это постепенно.

– Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров, – анонсировал новинки Кравцов.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный поезд до 8 Марта.