PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В вагонах Укрзализныци исчезнут разноцветные коврики

В новых вагонах Укрзализници будут стелить шумоизоляционные покрытие вместо привычных дорожек или линолеума.

Укрзалізниця

Сплошное шумоизоляционные покрытия положат в 40 новых вагонах, которые получат с завода. Об этом заявил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов.

– Где красные ковры? В прошлом. Уже в марте мы получим 10 из 40 новых вагонов, а это полноценный поезд, – сказал Кравцов.

Читайте: Укрзализныця хочет увеличить цены на билеты вдвое

В Укрзализныце отмечают, что не могут сразу заменить все ковры, потому что цена слишком большая и более легко делать это постепенно.

– Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров, – анонсировал новинки Кравцов.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный поезд до 8 Марта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Изменения с 1 марта 2019: повышение пенсий и старт выплат субсидий деньгами
Промышленники и аграрии просят Гройсмана остановить повышение тарифов на грузоперевозки
Укрзализныця назначила дополнительный поезд на 8 марта
Бизнес выступил против автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки – глава ассоциации
Очередное повышение тарифов Укрзализныци может привести к подорожанию зерна – Украинская зерновая ассоциация
Укрзализныця запустит еще один поезд в Европу
Автоматическая индексация тарифов на перевозки спровоцирует инфляцию – глава ассоциации
Повышение тарифов Укрзализныцы убивает экспорт пищевой промышленности – Балдынюк
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка