Укрзалізниця анонсувала підвищення цін на квитки.
Укрзалізниця у 2019 році планує на чверть підняти вартість квитків, хоча заявили, що треба збільшити вартість квитків більш як удвічі, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 раза, щоб зробити перевезення беззбитковими.
Наразі зміна тарифів закладена у кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена у розмірі 25%.
Пропонується провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, – повідомила прес-служба Укрзалізниці на запит Радіо Свобода.
Якщо пропозицію підтримають, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України.
Крім того, з 1 квітня 2019 року здорожчає перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.Читайте: Бойкот Москві! Укрзалізниця вдвічі скоротила кількість поїздів до РФ Ще два міста: Укрзалізниця відкриє нові напрямки в Європу Укрзалізниця запустить потяг Київ-Прага
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня.