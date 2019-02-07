Укрзалізниця анонсувала підвищення цін на квитки.

Укрзалізниця у 2019 році планує на чверть підняти вартість квитків, хоча заявили, що треба збільшити вартість квитків більш як удвічі, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 раза, щоб зробити перевезення беззбитковими.

Наразі зміна тарифів закладена у кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена у розмірі 25%.

Пропонується провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, – повідомила прес-служба Укрзалізниці на запит Радіо Свобода.

Якщо пропозицію підтримають, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України.

Крім того, з 1 квітня 2019 року здорожчає перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня.