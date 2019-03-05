У нових вагонах Укрзалізниці стелитимуть шумоізоляційне покриття замість звичних доріжок чи лінолеуму.

Суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги покладуть у 40 нових вагонах, які отримають із заводу. Про це заявив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Кравцов.

– Де червоні килими? В минулому. Вже у березні ми отримаємо 10 із 40 нових вагонів, а це повноцінний поїзд, – сказав Кравцов.

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В Укрзалізниці зазначають, що не можуть одразу замінити усі килими, бо ціна завелика і легше робити це поступово.

– Виробнику ми прописали нові технічні умови. Тож будемо чекати на зворотний зв’язок від пасажирів, – анонсував новинки Кравцов.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий потяг до 8 Березня.