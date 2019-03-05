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Факты / Украина

В зоне ООС враг бил с танков и артиллерии: есть потери с обеих сторон

За сутки оккупанты девять раз открывали огонь в районе операции Объединенных сил. В результате обстрелов один военный ВСУ погиб.

ООС Донбас

Враг стрелял из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, боевики также применяли противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наибольшая огневая активность врага зафиксирована в районе населенных пунктов: Лебединское, Широкино, Пески, Зайцево, Новотошковское, Крымское и Станица Луганская.

На вражеский огонь украинские военные давали адекватный ответ.

ВСУ уничтожили четырех оккупантов и одного ранили.

С начала текущих суток враг обстрелял Крымское из минометов калибра 82 мм.

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На днях военные подразделения Объединенных сил сбили сегодня на Донбассе российский беспилотник типа Элерон.

Фото: ООС

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