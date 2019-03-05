За добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь в районі операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один військовий ЗСУ загинув.

Ворог стріляв із танків, артилерійських систем та мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики також застосовували протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Найбільша вогнева активність ворога зафіксована у районі населених пунктів: Лебединське, Широкине, Піски, Зайцеве, Новотошківське, Кримське та Станиця Луганська.

На ворожий вогонь українські військові давали адекватну відповідь.

ЗСУ знищили чотирьох окупантів та одного поранили.

Від початку поточної доби ворог обстріляв Кримське з мінометів калібру 82 мм.

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Днями військові підрозділу Об’єднаних сил збили сьогодні на Донбасі російський беспілотник типу Елерон.

Фото: ООС