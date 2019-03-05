У відповідь на ворожі обстріли бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили вогневу точку терористів на Світлодарській дузі.

Відео знищення позиції бойовиків з гранатомета Джміль опублікував у Facebook волонтер Юрій Москаленко.

– Щойно була знищена вогнева точка “Прищ”. Ще одним прищем стало менше на тілі української землі. Нічого зайвого – просто адекватна відповідь ворогові! – написав він.

Читайте: Загострення на Донбасі не вплине на вибори – екс-посол США

До слова, за минулу добу ЗСУ знищили чотирьох окупантів та одного поранили.

Фото: скрін відео Юрий Москаленко