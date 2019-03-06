Туреччина передала Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2 і незабаром військові повинні почати їхні випробування.

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО заявив, що Україна вже отримала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 і найближчим часом військові почнуть їхні випробування.

Про постачання безпілотників Порошенко домовився під час переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

А відповідну угоду було підписано 12 січня цього року між Укрспецекспортом і Baykar Makina.

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– Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня крім високотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням, – розповів президент.

Він додав, що угода на постачання безпілотників відповідає стратегічному курсу України в НАТО.

До слова, українські військові успішно завершили випробування бронеавтомобіля Барс-8, який призначений для перевезень під час бойових дій.