В Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля Барс-8 для перевозки груза и личного состава во время боевых действий.

Об успешных испытаниях бронеавтомобиля Барс-8 сообщает Правительственный портал в Facebook.

Барс-8 оснащен шасси повышенной проходимости, 6,7-литровым турбодизельным двигателям Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой, системой обеспечения жизнедеятельности экипажа.

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Бронеавтомобили будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов, а также для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Барс-8 Успішно завершились державні випробування бронеавтомобілю «Барс-8»! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8» будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту. Опубліковано Урядовий портал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские военные провели стрельбы зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны возле границы с Крымом.

Фото: скриншот из видео