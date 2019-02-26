Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге доказательства использования военными РФ гражданского населения во время аннексии Крыма в 2014 году.

– Силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам ВСУ, находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов, – сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

Отмечается, что Россия привлекла не менее тысячи человек на десяти военных объектах.

– Такие “живые щиты” составляли четыре категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими, так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители “казачества” и так называемой “Крымской самообороны”, – уточнили в прокуратуре.

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Согласно статье 8 Римского статута, такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений.

К слову, это уже шестое представление информационного сообщения в Международный уголовный суд прокуратурой АРК с 2016 года.

Недавно президент Петр Порошенко заявил, что в Крыму находится 32,5 тыс. российских военных и сотни единиц военной техники.

Фото: Sean Gallup/Getty Images