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Google закликали не відображати Крим як частину РФ

Посол України у США звернувся до корпорації Google і закликав її перестати відображати Крим як частину Росії.

Google закликали не відображати Крим як частину РФ

Посол України у США Валерій Чалий звернувся до корпорації Google із закликом перестати відображати Крим в якості частини РФ, повідомляє посольство України в США.

У своєму листі посол попросив корпорацію виправити зазначену помилку і додав, що Google не має бути частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

За словами Чалого, відображення Криму частиною РФ суперечить незмінній позиції Адміністрації і Конгресу США, а також ООН.

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Він додав, що держсекретар США Майкл Помпео заявляв, що Америка ніколи не визнає анексію Криму.

Посольство України сподівається, що в Google виправлять помилку і півострів більше не відображуватиметься як частина Росії.

До слова, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі отримав докази того, як російські військові використовували цивільне населення під час анексії Криму.

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