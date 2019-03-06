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Факты / Украина

Порошенко инициирует международный аудит Укроборонпрома

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита концерна Укроборонпром. В частности, комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

Петро Порошенко

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита концерна Укроборонпром. В частности, комплексную ревизию всех заключенных контрактов, сказал президент Украины Петр Порошенко открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент инициировал аудит в соответствии с законом О национальной безопасности.

– И тут я буду просить помощи правительства, и это должна быть абсолютно прозрачная (Ревизия – Ред.), обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества, – сказал Порошенко.

Также президент предложил ввести в состав наблюдательного совета Укроборонпрома специалистов из стран-членов НАТО.

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Порошенко отметил, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров.

Напомним, Укроборонпром в 7 раз переплатил за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России с помощью Игоря и Олега Гладковських, которые замешаны в коррупционном скандале.

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