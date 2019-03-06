Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту концерну Укроборонпром. Зокрема, комплексну ревізію всіх укладених контрактів.

Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту концерну Укроборонпром. Зокрема, комплексну ревізію всіх укладених контрактів, сказав президент України Петро Порошенко відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Президент ініціював аудит відповідно до закону Про національну безпеку.

– І тут я буду просити допомоги уряду, і це має бути абсолютно прозора (Ревізія – Ред.), що забезпечує повну довіру, в тому числі і з боку українського суспільства, – сказав Порошенко.

Також президент запропонував ввести до складу наглядової ради Укроборонпрому фахівців з країн-членів НАТО.

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Порошенко зазначив, що з урахуванням подальшої інтеграції України в НАТО їй нічого приховувати від країн-партнерів.

Нагадаємо, Укроборонпром у 7 разів переплатив за запчастини для військових транспортних літаків Ан-26 з Росії за допомогою Ігоря та Олега Гладковських, які замішані у корупційному скандалі.