Факты ICTV рассказывают о карьере Андрея Садовго, его предвыборных обещаниях и кооперацию с Анатолием Гриценко.

До президентских выборов 2019, которые уже давно называют историческими и беспрецедентными, остается мало времени. Общественный нерв с каждым днем ​​обнажается все больше, ведь минимально спрогнозировать, кто же станет шестым президентом Украины невозможно до сих пор.

Не помогают сделать это и социологические опросы, ведь мнения респондентов, которые в них принимают участие, переменные и нестабильные, что не скажешь об их позициях относительно голосования в целом.

Согласно с социологическими опросами, избиратели демонстрируют мощную электоральную активность. Ведь многие из опрошенных все же планируют появиться на избирательных участках и проголосовать. Среди них были и те, кто хотел доверится лидеру партии Самопомощь Андрею Садовому.

Информация о снятии его кандидатуры с президентской гонки застала избирателей врасплох и заставила пересмотреть собственные электоральные предпочтения – например в пользу Анатолия Гриценко, которого Садовой публичного поддержал.

Биография

Андрей Садовой – один из самых известных политиков в Украине, бизнесмен, общественный деятель.

Родился он во Львове. После 8 класса поступил во Львовский техникум радиоэлектроники, где и получил первый диплом. Высшее образование получил в университете Львовской политехники, квалификация – инженер электронной техники.

Со временем получил второе высшее образование и стал дипломированным экономистом. В 2006 получил должность мэра Львова, которую занимает уже 13 лет.

В 2012 партия Самопомощь, которую возглавляет политик, прошла в парламент. С тех пор Андрей Садовой активно осваивает политику не только регионального уровня, но и всеукраинского, о чем свидетельствует уже вторая попытка стать президентом Украины.

Предвыборная программа

Первые шаги в статусе президента Садовой хотел делать в направлении защиты Украины от внешней агрессии России, модернизации страны, обеспечения ее честными и справедливыми государственными институтами и возвращения доверия людей к власти.

Гарантированное денежное обеспечение военным в размере не менее 1000 долларов

Ввести компенсацию ветеранам войны в размере 100 000 гривен каждому

Отстранить от государственного управления тех граждан Украины, которые сотрудничают с врагом во время войны

Выиграть войну с Россией, ведь только так возможно вернуть оккупированные территории

Создать энергетическую биржу для конкурентной продажи энергетических ресурсов и электроэнергии

Построить новые нефтеперерабатывающие заводы для нужд национальной безопасности

Гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты на покупку земли

Поддержать развитие креативной экономики

Сделать прозрачной работу таможни и фискальной службы

Повысить прожиточный минимум для трудоспособных лиц до уровня фактического его размера

Декларация политика

Андрей Садовой – человек достаточно состоятельный. Только за 2017 он заработал 491 780 тис. гривен.

Вся задекларированная недвижимость и активы оформлены на жену – Екатерину Кит-Садовую: дом площадью 660 м² и стоимостью 400 511 тыс. грн, земельный участок площадью 702 м², а также минивэн Mersedes Benz Viano 2012 выпуска, стоимостью более полумиллиона гривен.

Жена мэра Львова также является конечным владельцем ЗАО Телерадиокомпания Люкс. За 2017 Кот-Садовая заработала 2,310 млн грн и еще 60,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в радиокомпании Люкс.

В 2017 году мэр заплатил 90 000 гривен за двухнедельные поездки на курсы английского языка в Лондон.

Кооперация с Анатолием Гриценко

Информация о том, что Андрей Садовой отказался от участия в президентских выборах в пользу Анатолия Гриценко вызвала значительный резонанс – и не только среди его электората, но и среди однопартийцев. О таком шаге кандидата стало известно на брифинге, который состоялся 1 марта в Киеве.

Как признается сам политик, спусковым механизмом этого решения стал недавний социологический опрос, в котором динамика поддержки кандидата избирателями идет на спад. Если у Гриценко с декабря по февраль наблюдается минимальное укрепления ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва и потенциала на уровне, то у Садового показатель укрепления ядра подвинулся с 0,5% в январе до 2% в феврале.

Я мониторю ситуацию в стране, вижу рейтинги, вижу уровень доверия, я реалист.

Переговоры об объединении сил с Гриценко шли еще с осени прошлого года, однако прийти к определенному соглашению и решить, кто кого будет поддерживать, политики не смогли. Мощным аргументом Гриценко были социологические исследования, в которых он опережал Садового.

Поддержка не является безусловной. Я предложу Анатолию Гриценко проект соглашения о поддержке. Оно будет абсолютно публичным и касаться ряда принципов.

Впрочем, лидер партии Самопомощь был непреклонен, ведь считал, что предвыборная кампания способна изменить ситуацию в его пользу. Однако подобного не произошло, и вполне гуманным решением было отозвать свою кандидатуру, и поддержать Анатолия Гриценко.

Фото: sadovyi2019