Факти ICTV розповідають про кар’єру Андрія Садового, його передвиборчі обіцянки та кооперацію з Анатолієм Гриценком.
До президентських виборів 2019, яким вже давно надали статус історичних та безпрецедентних, лишається обмаль часу. Суспільний нерв з кожним днем оголюється все більше, адже мінімально спрогнозувати, хто ж стане шостим президентом України неможливо й досі.
Не допомагають зробити це і соціологічні опитування, адже думка респондентів, які в них беруть участь – мінлива і нестабільна, що не скажеш про їхню позицію щодо голосування в цілому.
Згідно з багатьма соціологічними дослідженнями, виборці демонструють потужну електоральну активність, адже левова частка опитаних все ж планує з’явитися на виборчих дільницях і проголосувати. Серед них є й ті, хто планував віддати свій голос за лідера партії Самопоміч Андрія Садового.
Однак інформація про відкликання його кандидатури застала виборців раптово, і змусила переглянути власні електоральні вподобання – зокрема на користь Анатолія Гриценка, якого Садовий публічного підтримав.
Біографія
Андрій Садовий – один з найвідоміших політиків в Україні, бізнесмен, громадській діяч.
Народився він у Львові. Після 8 класу вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, де й отримав перший диплом. Вищу освіту здобув в університеті Львівської політехніки, кваліфікація – інженер електронної техніки.
Другий диплом отримав за спеціальністю економіста. У 2006 очолив посаду мера Львова, яку посідає вже тринадцять років.
У 2012 партія Самопоміч, лідером якої є політик, пройшла до парламенту. З того часу Андрій Садовий активно освоює політику не лише регіонального рівня, а й загальноукраїнського, про що свідчить вже друга спроба стати Президентом України.
Передвиборча програма
Перші кроки за можливого президенства Садовий хотів зробити у напрямку захисту України від зовнішньої агресії Росії, модернізації країни, забезпечення її чесними та справедливими державними інституціями та повернення довіри людей до влади.
- Гарантувати грошове забезпечення військовим в розмірі не менше $1 тис
- Запровадити компенсацію ветеранам війни в розмірі 100 тисяч гривень кожному
- Відсторонити від державного управління тих громадян України, які співпрацюють з ворогом під час війни
- Виграти війну з Росією, адже лише так є можливим повернути окуповані території
- Створити енергетичну біржу для конкурентного продажу енергетичних ресурсів і електроенергії
- Побудувати нові нафтопереробні заводи для потреб національної безпеки
- Гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі
- Підтримати розвиток креативної економіки
- Зробити прозорою роботу митниці та фіскальної служби
- Підвищити прожитковий мінімум для працездатних осіб до рівня фактичного його розміру
- Забезпечити щорічне фінансування медичної галузі – не менше 5% ВВП
- Спрямувати в освітню сферу 25% бюджетних коштів
Декларація політика
Андрій Садовий людина досить заможна. Лише за 2017 рік він заробив 491, 780 тис. гривень.
Вся задекларована нерухомість та активи оформлені на дружину політика – Катерину Кіт-Садову: дім площею 660 м² вартістю 4 млн 511 тис. гривень, земельна ділянка площею 702 м², а також мінівен Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, вартістю у понад півмільйона гривень.
Також дружина мера Львова є кінцевим власником ЗАТ Телерадіокомпанія Люкс. За 2017 рік Кіт-Садова заробила 2,310 млн грн і ще 60,5 тис. грн зарплати за сумісництвом в радіокомпанії Люкс.
У 2017 році мер заплатив 90 тис. гривень за двотижневі поїздки на курси англійської мови у Лондоні.
Кооперація з Анатолієм Гриценком
Інформація про те, що Андрій Садовий відмовився від участі у цьогорічних президентських виборах на користь Анатолія Гриценка спричинила значний резонанс – і не лише серед його безпосереднього електорату, а й серед однопартійців. Про такий крок кандидата стало відомо на брифінгу, який відбувся 1 березня у Києві.
Як зізнається сам політик, спусковим механізмом цього рішення стало нещодавно оприлюднене одне соціологічне опитування, в якому динаміка підтримки кандидата виборцями йде на спад. Якщо у Гриценка з грудня по лютий спостерігається мінімальне зміцнення ядра з 2,9% до 4,6% зі збереженням показників резерву й потенціалу на рівні, то у Садового зміцнення ядра посунулося з 0,5% в січні до 2% в лютому.
Я моніторю ситуацію в країні, бачу рейтинги, бачу рівень довіри, я реаліст.
Перемовини щодо об’єднання сил з Гриценком йшли ще восени минулого року, однак дійти певної згоди, і визначитися, хто кого буде підтримувати, політики не змогли. Потужним аргументом Гриценка були соціологічні дослідження, в яких він випереджав Садового.
Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною і стосуватиметься ряду принципів.
Втім, лідер партії Самопоміч був непохитний, адже вважав, що передвиборча кампанія спроможна змінити ситуацію на його користь. Однак подібного не сталося, і цілком гуманним рішенням було відкликати власну кандидатуру, посунувши амбіції на користь Анатолія Гриценка.
Фото: sadovyi2019