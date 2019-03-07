Факти ICTV розповідають про кар’єру Андрія Садового, його передвиборчі обіцянки та кооперацію з Анатолієм Гриценком.

До президентських виборів 2019, яким вже давно надали статус історичних та безпрецедентних, лишається обмаль часу. Суспільний нерв з кожним днем оголюється все більше, адже мінімально спрогнозувати, хто ж стане шостим президентом України неможливо й досі.

Не допомагають зробити це і соціологічні опитування, адже думка респондентів, які в них беруть участь – мінлива і нестабільна, що не скажеш про їхню позицію щодо голосування в цілому.

Згідно з багатьма соціологічними дослідженнями, виборці демонструють потужну електоральну активність, адже левова частка опитаних все ж планує з’явитися на виборчих дільницях і проголосувати. Серед них є й ті, хто планував віддати свій голос за лідера партії Самопоміч Андрія Садового.

Однак інформація про відкликання його кандидатури застала виборців раптово, і змусила переглянути власні електоральні вподобання – зокрема на користь Анатолія Гриценка, якого Садовий публічного підтримав.

Біографія



Андрій Садовий – один з найвідоміших політиків в Україні, бізнесмен, громадській діяч.

Народився він у Львові. Після 8 класу вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, де й отримав перший диплом. Вищу освіту здобув в університеті Львівської політехніки, кваліфікація – інженер електронної техніки.

Другий диплом отримав за спеціальністю економіста. У 2006 очолив посаду мера Львова, яку посідає вже тринадцять років.

У 2012 партія Самопоміч, лідером якої є політик, пройшла до парламенту. З того часу Андрій Садовий активно освоює політику не лише регіонального рівня, а й загальноукраїнського, про що свідчить вже друга спроба стати Президентом України.

Передвиборча програма

Перші кроки за можливого президенства Садовий хотів зробити у напрямку захисту України від зовнішньої агресії Росії, модернізації країни, забезпечення її чесними та справедливими державними інституціями та повернення довіри людей до влади.

Гарантувати грошове забезпечення військовим в розмірі не менше $1 тис

Запровадити компенсацію ветеранам війни в розмірі 100 тисяч гривень кожному

Відсторонити від державного управління тих громадян України, які співпрацюють з ворогом під час війни

Виграти війну з Росією, адже лише так є можливим повернути окуповані території

Створити енергетичну біржу для конкурентного продажу енергетичних ресурсів і електроенергії

Побудувати нові нафтопереробні заводи для потреб національної безпеки

Гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі

Підтримати розвиток креативної економіки

Зробити прозорою роботу митниці та фіскальної служби

Підвищити прожитковий мінімум для працездатних осіб до рівня фактичного його розміру

Забезпечити щорічне фінансування медичної галузі – не менше 5% ВВП

Спрямувати в освітню сферу 25% бюджетних коштів

Декларація політика

Андрій Садовий людина досить заможна. Лише за 2017 рік він заробив 491, 780 тис. гривень.

Вся задекларована нерухомість та активи оформлені на дружину політика – Катерину Кіт-Садову: дім площею 660 м² вартістю 4 млн 511 тис. гривень, земельна ділянка площею 702 м², а також мінівен Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, вартістю у понад півмільйона гривень.

Також дружина мера Львова є кінцевим власником ЗАТ Телерадіокомпанія Люкс. За 2017 рік Кіт-Садова заробила 2,310 млн грн і ще 60,5 тис. грн зарплати за сумісництвом в радіокомпанії Люкс.

У 2017 році мер заплатив 90 тис. гривень за двотижневі поїздки на курси англійської мови у Лондоні.

Кооперація з Анатолієм Гриценком

Інформація про те, що Андрій Садовий відмовився від участі у цьогорічних президентських виборах на користь Анатолія Гриценка спричинила значний резонанс – і не лише серед його безпосереднього електорату, а й серед однопартійців. Про такий крок кандидата стало відомо на брифінгу, який відбувся 1 березня у Києві.



Як зізнається сам політик, спусковим механізмом цього рішення стало нещодавно оприлюднене одне соціологічне опитування, в якому динаміка підтримки кандидата виборцями йде на спад. Якщо у Гриценка з грудня по лютий спостерігається мінімальне зміцнення ядра з 2,9% до 4,6% зі збереженням показників резерву й потенціалу на рівні, то у Садового зміцнення ядра посунулося з 0,5% в січні до 2% в лютому.

Я моніторю ситуацію в країні, бачу рейтинги, бачу рівень довіри, я реаліст.

Перемовини щодо об’єднання сил з Гриценком йшли ще восени минулого року, однак дійти певної згоди, і визначитися, хто кого буде підтримувати, політики не змогли. Потужним аргументом Гриценка були соціологічні дослідження, в яких він випереджав Садового.

Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною і стосуватиметься ряду принципів.

Втім, лідер партії Самопоміч був непохитний, адже вважав, що передвиборча кампанія спроможна змінити ситуацію на його користь. Однак подібного не сталося, і цілком гуманним рішенням було відкликати власну кандидатуру, посунувши амбіції на користь Анатолія Гриценка.

Фото: sadovyi2019