Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других фигурантов дела.

НАБУ провело обыски у фигурантов дела о хищениях в оборонной сфере. В частности, в Гладковских, Виталия Жуковского и Андрея Рогозы. Следователи провели 20 обысков, а некоторые из них продолжаются до сих пор.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

– Данных касательно переписок фигурантов мы в материалах дела не имели, поэтому начинаем расследование практически с нуля, – заявил Сытник.

– Вследствие того, что мы увидели в 3 частях расследований журналистов, НАБУ зарегистрировало два производства. В ходе одного из дел сегодня провели более 20 обысков в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жуковского, Андрея Рогозы и ряда других фигурантов дела, – заявил первый директор НАБУ.

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Напомним, журналисты обнародовали расследования в котором говорится о том, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський стал участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины.

После этого Олег Гладковський обратился в милицию с просьбой проверить факты использованы в расследовании программы Наши деньги и временно прекратил свои полномочия на должности заместителя секретаря СНБО, а 4 марта Порошенко подписал указ о его увольнении.

После этого вышла 2 часть расследования в которой говорилось о коррупционной схеме во время ремонта военно-транспортных самолетов Ан-26.

Государственный Укрспецэкспорт закупил через посредников запчасти с РФ по цене, в 7 раз выше реальной, а участники схемы заработали на этом $ 300 тыс. В свою очередь Укроборонпром подтвердил российское происхождение высотомеров для Ан-26.

Напомним, сын первого заместителя секретаря СНБО Игор Гладковський подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.