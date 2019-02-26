Членів РНБО та Укроборонпрому обвинувачують у масштабних розкраданнях при закупівлях в армії. Що про це відомо, коментарі сторін та експертів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Керівництво Укроборонпрому, а також члена Ради національної безпеки та оборони України звинувачують у мільйонних розкраданнях.

Ми зібрали все, що відомо про цю ситуацію в один матеріал.

Що сталося

Журналісти BIHUS.info показали розслідування, де заявили про корупційні схеми в оборонному секторі України.

Вони відзначають, що член РНБО Олег Гладковський та гендиректор Укроборонпрому Павло Букін мають змову з чиновниками для скуповування військових запчастин на вітчизняних складах і у контрабандистів РФ та підвищення ціни для продажу на заводи.

Самі ж Гладковський та Букін заявили про намір позиватися проти журналістів через неправдиві докази.

Коментар Укроборнпрому

– Вважаємо, що факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, повинні отримати належну юридичну оцінку компетентних органів, – заявили в Укроборонпромі.

Вони не даватимуть оцінку розслідуванню, бо журналісти не вказали джерела і використовували маніпуляцію.

Відставка Гладковського

– Щоб уникнути інсинуацій, особисто звертаюся і до Головної військової прокуратури, і до НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладене в “розслідуванні”, і дати відповіді і мені, і всьому суспільству, — заявив Олег Гладковський.

Перший заступник секретаря РНБО сам ініціював припинення своїх повноважень на період перевірки розслідування.

Президент України підтримав відсторонення Гладковського.

Крім того, Ігор Гладковський, син першого заступника секретаря РНБО, заявив, що подасть позов до суду на авторів відео, які і його звинувачують у причетності до розкрадань.

Журналісти також продемонстрували переписку Гладковського молодшого з його другом, де останні домовлялися про схему.

Сам Ігор Гладковський назвав переписку фейковою.

Реакція президента

Президент України вимагає перевірки розслідування, яка повинна підтвердити або ж спростувати розслідування команди BIHUS.info .

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Реакція НАБУ

Детективи НАБУ заявили, що проаналізують розслідування про розкрадання в українській армії.

Крім того, вони відзначили, що згадані підприємства вже є об’єктами розслідувань НАБУ.

У бюро відзначають, що розслідування корупційних схем в оборонній сфері складні і мають свою специфіку:

часто закупівлі товарів здійснюються за закритими процедурами , без проведення конкурентних торгів, за відсутності чітко встановленої процедури визначення ціни закупівлі та переможця

частина документів, у тому числі тих, які можуть бути доказами, мають гриф секретності

відсутній ринок товарів військового та подвійного призначення , що ускладнює проведення товарознавчої експертизи, визначення ринкової ціни, на підставі якої можна стверджувати про збитки, завдані корупційними схемами

з’ясування обставин вчинення злочину потребує отримання інформації з-за кордону, що триває від півроку і більше

Нагадаємо, у пріоритеті на 2019 рік Кабмін назвав боротьбу з корупцією.

Фото: Міноборони України