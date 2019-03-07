Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та інших фігурантів справи.

НАБУ провело обшуки у фігурантів справи про розкрадання в оборонній сфері. Зокрема у Гладковських, Віталія Жуковського та Андрія Рогози. Слідчі провели 20 обшуків, а деякі з них тривають і досі.

Про це повідомив директор антикорупційного бюро Артем Ситник.

– Даних стосовно переписок фігурантів ми в матеріалах справи не мали, тому починаємо розслідування практично з нуля, — заявив Ситник.

Також обшуки відбуваються у генерального директора Укроборонпрому Павла Букіна, загальна кількість всіх обшуків – 58.

– Унаслідок того, що ми побачили в 3 частинах розслідувань журналістів, НАБУ зареєструвало два провадження. У ході однієї із справ сьогодні провели більше 20 обшуків у тому числі за місцем проживання Ігоря та Олега Гладковських, Віталія Жуковського, Андрія Рогози та низки інших фігурантів справи, – заявив Перший директор НАБУ.

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Нагадаємо, журналісти оприлюднили розслідування в якому йдеться про те, що син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський став учасником схем з розкрадання в оборонному комплексі України.

Після цього Олег Гладковський звернувся до правоохоронців із проханням перевірити факти використані у розслідуванні програми Наші гроші і тимчасово припинив свої повноваження на посаді заступника секретаря РНБО, а 4 березня Порошенко підписав указ про його звільнення.

Нещодавно вийшла 2 частина розслідування у якій говорилося про корупційну схему під час ремонту військово-транспортних літаків Ан-26.

Державний Укрспецекспорт закупив через посередників запчастини з РФ за ціною, в 7 разів вищою за реальну, а учасники схеми заробили на цьому $300 тис. У свою чергу Укроборонпром підтвердив російське походження висотомірів для Ан-26.

Нагадаємо, син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав до суду на журналіста Дениса Бігуса.