Перед выборами российские пропагандисты активизировались и пытаются выяснить, какого же президента изберут украинцы.

Перед выборами президента Украины пропагандисты в РФ вновь активизировались и пытаются навязать свое мнение касательно кандидатов, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті.

Однако российская пропаганда направлена ​​не только на внутреннего потребителя и реально может повлиять на выборы в Украине, считают эксперты.

– Конечно, основная аудитория этого контента живет в России, это внутренний продукт, но мы знаем из нашего исследования, что 5% украинцев открыто говорят, что они смотрят российское телевидение. В масштабах Украины 5% – это почти полтора миллиона человек, – рассказала исполнительный директор ОО Детектор Медиа Галина Петренко.

Но не все украинцы признаются, что смотрят СМИ страны-агрессора. А иногда российскую пропаганду распространяют в Украине, поэтому ее жертвами становится еще больше людей.

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К слову, лидер партии Наши Евгений Мураев снял свою кандидатуру на выборах президента Украины.