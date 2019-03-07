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Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента

Лидер партии Наши Евгений Мураев решил отказаться от участия в выборах президента Украины.

Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента

Лидер партии Наши Евгений Мураев принял решение снять свою кандидатуру в пользу народного депутата Александра Вилкула.

Кроме того, партия Наши планирует объединиться с Оппозиционным блоком. Объединительный съезд должен состояться в ближайшее время.

Новую партию будет возглавлять также Мураев.

По словам Вилкула, в случае его победы на выборах, он будет рекомендовать Мураева на пост премьер-министра.

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К слову, представитель политической партии Воины АТО Сергей Кривонос решил отказаться от участия в выборах президента Украины.

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