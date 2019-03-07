Перед виборами російські пропагандисти активізувалися і намагаються з’ясувати, якого ж президента оберуть українці.

Перед виборами президента України пропагандисти в РФ знову активізувалися і намагаються нав’язати свою думку щодо кандидатів, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

Проте російська пропаганда направлена не тільки на внутрішнього споживача і реально може вплинути на вибори в Україні, вважають експерти.

– Звичайно, основна аудиторія цього контенту живе в Росії, це внутрішній продукт, але ми знаємо з нашого дослідження, що 5% українців відкрито говорять, що вони дивляться російське телебачення. В масштабах України 5% – це майже півтора мільйони людей, – розповіла виконавчий директор ГО Детектор Медіа Галина Петренко.

Але ж не всі українці зізнаються, що дивляться ЗМІ країни-агресора. А інколи російську пропаганду поширюють в Україні, через що її жертвами стає іще більше людей.

Читайте: Одному з кандидатів у президенти пропонували 5 млн грн за зняття з виборів

До слова, лідер партії Наші Євген Мураєв зняв свою кандидатуру на виборах президента України.