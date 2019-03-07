С января по февраль процент инфляции сократился с 1 до 0,5. Предполагается, что показатель годовой инфляции составит 6,3%.

По данным статистики Госкомстата потребительские цены в феврале выросли на 0,5%. В целом с начала года цены в Украине поднялись на 1,5%.

За январь текущего года инфляция составила 1%, следственно подорожали продукты питания на 0,9%, среди которых овощи – на 6,6%, фрукты – на 3,6%, а вот яйца подешевели на 3,6%.

Ценовая политика на алкоголь и табак также выросла на 1,2%, однако одежда и обувь подешевели на 3,5%. Коммунальные услуги и аренда или покупка жилья подорожали на 0,5%.

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Предметы домашнего обихода и счета подорожали на 0,1% и 0,6% соответственно. Культурные развлечения и места отдыха выросли в ценовой политике на 0,8%, топливо снизилось на 2%.

НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6% на конец 2018 года, но рост цен превысил ожидаемые параметры, достигнув 9,8%, что является минимальным показателем за пять лет. В текущем году НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6,3%.

Напомним, дополнительные выплаты, которые получат пенсионеры в марте и апреле не спровоцирует инфляцию или падения гривны.